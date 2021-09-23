Тимур Фаррахов - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Фаррахов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Фаррахов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:4
|ЦСКА (Москва)
|79'