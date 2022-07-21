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    Матей Палчич - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Матей
    Фамилия Палчич
    Команда Копер
    Состав Основной
    Родной город Копер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1993 (29 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копер 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -51' Вадуц (Вадуц) 1:1 Копер (Копер)
    35'
    21.07.2022 1' -90' Копер (Копер) 0:1 Вадуц (Вадуц)
    42'
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