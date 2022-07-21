Матей Палчич - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Палчич
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Палчич
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копер
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -51'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Копер (Копер)
|35'
|21.07.2022
|1' -90'
|Копер (Копер)
|0:1
|Вадуц (Вадуц)
|42'