Патрик Йоханнесен - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Йоханнесен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1995 (27 лет)
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Йоханнесен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|90' -90'
|Фарерские острова
|2:1
|Турция
|22.09.2022
|77' -90'
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|14.06.2022
|Был в запасе
|Люксембург
|2:2
|Фарерские острова
|11.06.2022
|1' -82'
|Фарерские острова
|2:1
|Литва
|07.06.2022
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:1
|Люксембург
|04.06.2022
|1' -53'
|Турция
|4:0
|Фарерские острова