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    Патрик Йоханнесен - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Патрик
    Фамилия Йоханнесен
    Команда Б36 Торсхавн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 90' -90' Фарерские острова 2:1 Турция
    22.09.2022 77' -90' Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 Был в запасе Люксембург 2:2 Фарерские острова
    11.06.2022 1' -82' Фарерские острова 2:1 Литва
    07.06.2022 Был в запасе Фарерские острова 0:1 Люксембург
    04.06.2022 1' -53' Турция 4:0 Фарерские острова
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