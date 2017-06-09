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    Карл Локин - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Карл
    Фамилия Локин
    Команда Рунавик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 1991 (31 год)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2017 80' -90' Португалия 5:1 Фарерские острова
    09.06.2017 66' -90' Фарерские острова 0:2 Швейцария
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