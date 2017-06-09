Карл Локин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Локин
|Команда
|Рунавик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Локин
|Команда
|Рунавик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2017
|80' -90'
|Португалия
|5:1
|Фарерские острова
|09.06.2017
|66' -90'
|Фарерские острова
|0:2
|Швейцария