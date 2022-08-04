Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муми Нгамале - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Муми
    Фамилия Нгамале
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июля 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 1' - 46' Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    28'
    23.02.2023 1' - 73' Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    15.02.2023 1' - 90' ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    12.02.2023 1' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    06.02.2023 75' - 90' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 64' -125' Андерлехт (Брюссель) 0:1
    (3:1)п    		 Янг Бойз (Берн)
    18.08.2022 1' -65' Янг Бойз (Берн) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    11.08.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
    04.08.2022 1' -64' КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
    28.07.2022 1' -79' Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
    21.07.2022 1' -90' Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
    • Читайте нас: 
    11