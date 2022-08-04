Муми Нгамале - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Муми
|Фамилия
|Нгамале
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Муми
|Фамилия
|Нгамале
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|1' - 46'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|28'
|23.02.2023
|1' - 73'
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|75' - 90'
|Динамо
|4:1
|Енисей
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|64' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|1' -65'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|04.08.2022
|1' -64'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|1' -79'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)