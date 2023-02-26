Милош Дегенек - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Дегенек
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Дегенек
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Коламбус
|2:0
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Филадельфия Юнион
|4:1
|Коламбус
|США. МЛС, 1 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|26.02.2023
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Коламбус (Коламбус)
|71'