Майкл Боксолл - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Боксолл
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Боксолл
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Даллас
|0:1
|Миннесота Юнайтед
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|0:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)