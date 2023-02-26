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    Майкл Боксолл - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Майкл
    Фамилия Боксолл
    Команда Миннесота Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Окленд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 августа 1988 (34 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миннесота Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Даллас (Даллас) 0:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
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