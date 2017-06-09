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Бенке Тот - статистика

Завершил карьеру
25 мая 1998 (28)
#55 | Защитник
189 см
Венгрия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венгрия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Андорра
1 : 0
09.06.2017
Венгрия
1' - 90'
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