Давид Гроф - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гроф
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гроф
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос
|0:3
|Волос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|2:0
|Гонвед (Будапешт)
|26.07.2018
|1' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|1:0
|Прогрес (Нидеркорн)
|17.07.2018
|1' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|4:0
|Работнички (Скопье)