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    Давид Гроф - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Давид
    Фамилия Гроф
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Родной город Будапешт
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 апреля 1989 (33 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.02.2023 Был в запасе Левадиакос 0:3 Волос Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гонвед 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Прогрес (Нидеркорн) 2:0 Гонвед (Будапешт)
    26.07.2018 1' -90' Гонвед (Будапешт) 1:0 Прогрес (Нидеркорн)
    17.07.2018 1' -90' Гонвед (Будапешт) 4:0 Работнички (Скопье)
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