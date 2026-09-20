Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Италии 2024/2025 Испания. Примера 2023/2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020