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Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Маттео Габбиа
Статистика
€ 17 млн
Маттео Габбиа - статистика
Милан
21 октября 1999 (26)
#46 | Защитник
185 см
Италия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
87' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Испания. Примера 2023/2024
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
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Лига Европы 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
87' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1 : 2
23.08.2026
Милан
76' - 90'
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