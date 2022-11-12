Мехди Лери - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Мехди
|Фамилия
|Лери
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1998 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Мехди
|Фамилия
|Лери
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сампдория
|0:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|49'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|06.02.2023
|1' - 85'
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|34'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|22
|0
|1
|11
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|27.02.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|49'
|18.02.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|06.02.2023
|1' -85'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|34'
|28.01.2023
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|88'
|22.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|38'
|16.01.2023
|1' -63'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|6'
|08.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|72'
|04.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|06.11.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|25'
|29.10.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|24.10.2022
|54' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.10.2022
|1' -46'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|08.10.2022
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|72' 74'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|17.09.2022
|1' -71'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|70'
|10.09.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|90'
|04.09.2022
|72' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|1' -46'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28.08.2022
|1' -63'
|Салернитана (Салернитана)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|22.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|62'
|13.08.2022
|1' -75'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)