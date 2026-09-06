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Италия. Серия B
Команды
Пиза
Мехди Лери
Статистика
€ 1,80 млн
Мехди Лери - статистика
Пиза
23 мая 1998 (28)
#7 | Нападающий
186 см
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
0 : 3
06.09.2026
Пиза
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 2 тур
Пиза
2 : 1
30.08.2026
Катанцаро
1' - 65'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Италия. Кубок 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пиза
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
0 : 3
06.09.2026
Пиза
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 2 тур
Пиза
2 : 1
30.08.2026
Катанцаро
1' - 65'
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
0 : 1
23.08.2026
Падова
1' - 90'
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