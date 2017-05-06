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    Максим Лукоянов - статистика

    #74 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Лукоянов
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1999 (24 года)
    Рост 187
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 75' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    06.05.2017 67' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Уфа (мол) (Уфа)
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