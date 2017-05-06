Максим Лукоянов - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Лукоянов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Лукоянов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|75' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2017
|67' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)