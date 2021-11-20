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    Тачи - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Альберто
    Фамилия Родригес
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Родной город Фуэнлабрада
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2022 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Барселона (Барселона)
    18.01.2022 46' -90' Бетис (Севилья) 4:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    09.01.2022 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    02.01.2022 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.12.2021 84' -90' Вильярреал (Вильярреал) 5:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.12.2021 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    70'
    11.12.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    03.12.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    27.11.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Сельта (Виго)
    20.11.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    06.11.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Леванте (Валенсия)
    30.10.2021 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    26.10.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Эльче (Эльче)
    23.10.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.10.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Бетис (Севилья)
    01.10.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    25.09.2021 79' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    22.09.2021 1' -86' Эспаньол (Барселона) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.09.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Осасуна (Памплона)
    27.08.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    21.08.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    14.08.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:4 Реал (Мадрид)
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