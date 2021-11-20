Тачи - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуэнлабрада
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуэнлабрада
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|18.01.2022
|46' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.12.2021
|84' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.12.2021
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|70'
|11.12.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|03.12.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Сельта (Виго)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.10.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.10.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|01.10.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|25.09.2021
|79' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|22.09.2021
|1' -86'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:4
|Реал (Мадрид)