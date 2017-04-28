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    Семен Илюхин - статистика

    #76 | Защитник
    Имя Семен
    Отчество Леонидович
    Фамилия Илюхин
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1999 (23 года)
    Рост 178
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    06.05.2017 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:1 Уфа (мол) (Уфа)
    28.04.2017 90' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:3 Рубин (мол) (Казань)
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