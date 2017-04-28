Семен Илюхин - статистика
#76 | Защитник
|Имя
|Семен
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Илюхин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Вес
|65
|Имя
|Семен
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Илюхин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2017
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|28.04.2017
|90' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)