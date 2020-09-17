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Команды
Динамо Мх
Гамид Агаларов
Статистика
€ 1,50 млн
Гамид Агаларов - статистика
Динамо Мх
16 июля 2000 (26)
#25 | Нападающий
180 см | 73 кг
Россия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
1' - 78'
49'
20'
44'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
1' - 72'
48'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
38' - 90'
51'
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 46'
44'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
3 : 1
30.08.2026
Динамо Мх
1' - 61'
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Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Молодежное первенство 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мх
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 46'
44'
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
66' - 90'
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