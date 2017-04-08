Георгий Кюрджиев - статистика
#68 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Кюрджиев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1999 (24 года)
|Рост
|167
|Вес
|61
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Кюрджиев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1999 (24 года)
|Рост
|167
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2017
|85' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.04.2017
|80' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)