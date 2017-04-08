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    Георгий Кюрджиев - статистика

    #68 | Полузащитник
    Имя Георгий
    Отчество Федорович
    Фамилия Кюрджиев
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1999 (24 года)
    Рост 167
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2017 85' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:3 Рубин (мол) (Казань)
    21.04.2017 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    15.04.2017 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    08.04.2017 80' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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