Пабло Фернандес - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|10.04.2017
|79' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Спортинг (Хихон)
|05.04.2017
|83' -90'
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Малага (Малага)