Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пабло Фернандес - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Пабло
    Фамилия Фернандес
    Команда Спортинг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 191
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    10.04.2017 79' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Спортинг (Хихон)
    05.04.2017 83' -90' Спортинг (Хихон) 0:1 Малага (Малага)
    • Читайте нас: 
    11