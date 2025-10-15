Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Максим Жумабеков - статистика

Слуцк
23 июня 1999 (27), Домодедово
#10 | Защитник
178 см
Россия | Казахстан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слуцк
16
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 1
15.10.2025
Неман
76' - 81'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
0 : 0
05.10.2025
Слуцк
1' - 86'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
0 : 1
27.09.2025
Витебск
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
3 : 0
21.09.2025
Слуцк
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 3
13.09.2025
БАТЭ
76' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
30.08.2025
Слуцк
76' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
16.08.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 0
09.08.2025
Слуцк
1' - 67'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
0 : 3
29.06.2025
Арсенал
1' - 37'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
1 : 0
21.06.2025
Нафтан
1' - 80'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 1
14.06.2025
Динамо Мн
1' - 67'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
0 : 3
01.06.2025
Гомель
55' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Молодечно
0 : 1
25.05.2025
Слуцк
63' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
1 : 1
17.05.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
4 : 1
11.05.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 2
04.05.2025
Минск
1' - 90'
38'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 0
25.04.2025
Слуцк
1' - 60'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 2
18.04.2025
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 1
11.04.2025
Слуцк
75' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
0 : 1
16.03.2025
МЛ Витебск
1' - 46'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
5
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+