Фэшн Сакала - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Фэшн
|Фамилия
|Сакала
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Фэшн
|Фамилия
|Сакала
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25'
|18.02.2023
|1' - 69'
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|04.02.2023
|1' - 62'
|Рейнджерс
|2:1
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|26.10.2022
|46' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Рейнджерс (Глазго)
|12.10.2022
|1' -76'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2022
|66' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.08.2022
|90' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)