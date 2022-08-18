Срджан Плавсич - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Плавсич
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|166
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Плавсич
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|40' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|60'