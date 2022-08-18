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    Срджан Плавсич - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Срджан
    Фамилия Плавсич
    Команда Спарта
    Состав Основной
    Родной город Нови Сад
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 166
    Стоимость:
    € 1,10
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2022 40' -90' Ракув (Ченстохова) 2:1 Славия (Прага)
    60'
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