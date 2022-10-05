Сергей Ещенко - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Ещенко
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 марта 2001 (22 года)
|Рост
|192
|Вес
|83
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Ещенко
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 марта 2001 (22 года)
|Рост
|192
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)