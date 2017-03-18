Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максим Бобров - статистика

    Защитник
    Имя Максим
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Бобров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 1999 (23 года)
    Рост 175
    Вес 57
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2017 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    66'
    • Читайте нас: 
    11