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Габриэль Обертан
Статистика
Габриэль Обертан - статистика
Завершил карьеру
26 февраля 1989 (37), Пантен
#32 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Левски
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Левски
3 : 2
17.07.2018
Вадуц
1' - 90'
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