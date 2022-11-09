Первис Эступиньян - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Первис
|Фамилия
|Эступиньян
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Первис
|Фамилия
|Эступиньян
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 76'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|18.02.2023
|1' - 62'
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|63'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|1:0
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|62' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|09.11.2022
|76' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)