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    Джемал Табидзе - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Джемал
    Фамилия Табидзе
    Состав Без клуба
    Родной город Самтредиа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2021 1' -88' Уфа (Уфа) 3:0 Урал (Екатеринбург)
    16.09.2020 1' -90' Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:1 Уфа (Уфа)
    48'
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