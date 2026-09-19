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Англия. Вторая лига
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Бристоль Роверс
Бен Паррингтон
Статистика
€ 200 тыс
Бен Паррингтон - статистика
Бристоль Роверс
20 мая 1996 (30), Эксетер
#14 | Защитник
178 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Гиллинхэм
3 : 0
19.09.2026
Бристоль Роверс
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Гримсби Таун
2 : 0
12.09.2026
Бристоль Роверс
1' - 90'
10'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Бристоль Роверс
1 : 0
05.09.2026
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
01.09.2026
Колчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Кроули Таун
0 : 2
29.08.2026
Бристоль Роверс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2025/2026
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кембридж Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кембридж Юнайтед
2 : 3
10.01.2026
Бирмингем Сити
74' - 90'
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