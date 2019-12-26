Бен Паррингтон - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Паррингтон
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эксетер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Паррингтон
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эксетер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|23
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2020
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.02.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|08.02.2020
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|45'
|01.02.2020
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|22.01.2020
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|18.01.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.01.2020
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|30.12.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|26.12.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.12.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|11'
|13.12.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.12.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|07.12.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|26.11.2019
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.11.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|09.11.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|03.11.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Престон (Престон)
|26.10.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.10.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|50'
|28.09.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|21.09.2019
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|14.09.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|31.08.2019
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|24.08.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|21.08.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.08.2019
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|10.08.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.08.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|43'