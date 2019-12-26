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    Бен Паррингтон - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Паррингтон
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Родной город Эксетер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 23 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.02.2020 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    11.02.2020 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Чарльтон (Чарльтон)
    08.02.2020 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Чарльтон (Чарльтон)
    45'
    01.02.2020 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    22.01.2020 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    18.01.2020 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    11.01.2020 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.01.2020 1' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Чарльтон (Чарльтон)
    30.12.2019 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    26.12.2019 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.12.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Чарльтон (Чарльтон)
    11'
    13.12.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.12.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    07.12.2019 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Чарльтон (Чарльтон)
    26.11.2019 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    23.11.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    09.11.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    03.11.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:1 Престон (Престон)
    26.10.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Чарльтон (Чарльтон)
    02.10.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:2 Суонси (Суонси)
    50'
    28.09.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:0 Лидс (Лидс)
    21.09.2019 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:0 Чарльтон (Чарльтон)
    14.09.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    31.08.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 0:2 Чарльтон (Чарльтон)
    24.08.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    21.08.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.08.2019 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    10.08.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.08.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Чарльтон (Чарльтон)
    43'
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