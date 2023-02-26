Джакомо Вриони - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Джакомо
|Фамилия
|Вриони
|Команда
|Нью-Инглэнд Революшн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Джакомо
|Фамилия
|Вриони
|Команда
|Нью-Инглэнд Революшн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|69' - 90'
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0
|Хьюстон
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 64'
|Шарлотт
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|69' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.02.2023
|1' -64'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)