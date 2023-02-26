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    Джакомо Вриони - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Джакомо
    Фамилия Вриони
    Команда Нью-Инглэнд Революшн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 69' - 90' Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Хьюстон США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 64' Шарлотт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Инглэнд Революшн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 69' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    26.02.2023 1' -64' Шарлотт (Шарлотт) 0:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
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