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    Стефан Пош - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Пош
    Команда Хоффенхайм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 мая 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Вес 76
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 41' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 90' Фиорентина 1:2 Болонья Италия. Серия А, 21 тур
    47'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:0 Аугсбург (Аугсбург)
    20.08.2022 Был в запасе Байер (Леверкузен) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    06.08.2022 1' -19' Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    15' 19'
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