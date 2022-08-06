Стефан Пош - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Пош
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Вес
|76
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Пош
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 41'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 21 тур
|47'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|06.08.2022
|1' -19'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|15' 19'