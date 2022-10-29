Джастин Клюйверт - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Клюйверт
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Клюйверт
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|69' - 90'
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|16
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|20.02.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|11.02.2023
|69' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|29.01.2023
|82' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|23.01.2023
|1' -88'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|48'
|06.01.2023
|46' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|52'
|31.12.2022
|74' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|10.11.2022
|69' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|90'
|06.11.2022
|1' -75'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|29.10.2022
|1' -72'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|22.10.2022
|1' -74'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.10.2022
|63' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|85'
|15.10.2022
|1' -87'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|07.10.2022
|1' -75'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|28'
|02.10.2022
|46' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|17.09.2022
|71' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Сельта (Виго)
|10.09.2022
|64' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)