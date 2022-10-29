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    Джастин Клюйверт - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Джастин
    Фамилия Клюйверт
    Команда Валенсия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    20.02.2023 1' - 90' Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 69' - 90' Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 16 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    20.02.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    11.02.2023 69' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    29.01.2023 82' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    23.01.2023 1' -88' Валенсия (Валенсия) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    48'
    06.01.2023 46' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
    52'
    31.12.2022 74' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    10.11.2022 69' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    90'
    06.11.2022 1' -75' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    29.10.2022 1' -72' Валенсия (Валенсия) 0:1 Барселона (Барселона)
    22.10.2022 1' -74' Валенсия (Валенсия) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    18.10.2022 63' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    85'
    15.10.2022 1' -87' Валенсия (Валенсия) 2:2 Эльче (Эльче)
    07.10.2022 1' -75' Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    28'
    02.10.2022 46' -90' Эспаньол (Барселона) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    17.09.2022 71' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Сельта (Виго)
    10.09.2022 64' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Валенсия (Валенсия)
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