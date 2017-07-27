Луи Верстраэт - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Луи
|Фамилия
|Верстраэт
|Команда
|Гент
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Луи
|Фамилия
|Верстраэт
|Команда
|Гент
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|3:1
|Гент (Гент)
|27.07.2017
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Альтах (Альтах)