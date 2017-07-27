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    Луи Верстраэт - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Луи
    Фамилия Верстраэт
    Команда Гент
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2017 Был в запасе Альтах (Альтах) 3:1 Гент (Гент)
    27.07.2017 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Альтах (Альтах)
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