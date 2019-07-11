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    Жоао Пауло - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Жоао
    Фамилия Пауло
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Родной город Натал
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 170
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ордабасы 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 Был в запасе Ордабасы (Шымкент) 2:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    87'
    25.07.2019 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Ордабасы (Шымкент)
    18.07.2019 1' -90' Торпедо (Кутаиси) 0:2 Ордабасы (Шымкент)
    11.07.2019 1' -90' Ордабасы (Шымкент) 1:0 Торпедо (Кутаиси)
    67'
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