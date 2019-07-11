Жоао Пауло - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Пауло
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Натал
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Пауло
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Натал
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ордабасы
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|Был в запасе
|Ордабасы (Шымкент)
|2:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|87'
|25.07.2019
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Ордабасы (Шымкент)
|18.07.2019
|1' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:2
|Ордабасы (Шымкент)
|11.07.2019
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|67'