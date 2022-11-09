Алессандро Буонджорно - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Буонджорно
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Турин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Буонджорно
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Турин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|2'
|20.02.2023
|67' - 90'
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|10.02.2023
|1' - 58'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|49'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Торино
|1:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|20
|0
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|2'
|20.02.2023
|67' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2023
|1' -58'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|49'
|05.02.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|28.01.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|21.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Торино (Турин)
|15.01.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Торино (Турин)
|13.11.2022
|1' -52'
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|48'
|09.11.2022
|23' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|1' -81'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|30.10.2022
|1' -73'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|30'
|23.10.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Торино (Турин)
|17.09.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10'
|10.09.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.09.2022
|64' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|01.09.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Торино (Турин)
|46'
|27.08.2022
|1' -69'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|64'
|20.08.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)