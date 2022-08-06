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    Бен Годфри - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Годфри
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 61' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    66'
    25.02.2023 Был в запасе Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 Был в запасе Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 Был в запасе Эвертон 1:0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 22 тур
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