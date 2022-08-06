Бен Годфри - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Годфри
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Годфри
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|61' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|66'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|61' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|66'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|14.01.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|03.01.2023
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|31.12.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|26.12.2022
|76' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|06.08.2022
|1' -18'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Челси (Лондон)