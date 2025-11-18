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Амьен
Ян Млакар
Статистика
€ 900 тыс
Ян Млакар - статистика
Амьен
23 октября 1998 (27)
#9 | Нападающий
183 см
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
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Лига Европы 2018/2019
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словения
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Швеция
1 : 1
18.11.2025
Словения
89' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Словения
0 : 2
15.11.2025
Косово
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Словения
2 : 2
05.09.2025
Швеция
71' - 90'
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