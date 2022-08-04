Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ян Млакар - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Ян
    Фамилия Млакар
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 октября 1998 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 60' -90' Хайдук (Сплит) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.08.2022 70' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:2 Хайдук (Сплит)
    10.08.2022 Был в запасе Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:0 Хайдук (Сплит)
    04.08.2022 Был в запасе Хайдук (Сплит) 3:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
    • Читайте нас: 
    11