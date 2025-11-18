Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Франция. Лига 2 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Хорватия. Футбольная лига 2024/2025 Чемпионат Европы 2024 Италия. Серия В 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2018/2019 Италия. Серия А 2016/2017