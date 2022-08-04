Ян Млакар - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Млакар
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1998 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Млакар
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|60' -90'
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|70' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)
|10.08.2022
|Был в запасе
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|3:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)