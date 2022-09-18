Арон Элис Трандарсон - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Арон Элис
|Фамилия
|Трандарсон
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Арон Элис
|Фамилия
|Трандарсон
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|82' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|06.11.2022
|90' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.10.2022
|86' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|90'
|21.10.2022
|56' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|16.10.2022
|57' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|86' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.09.2022
|90' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.09.2022
|64' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|14.08.2022
|1' -78'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|69'
|07.08.2022
|1' -71'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|24.07.2022
|70' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|18.07.2022
|79' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Нордшелланд (Фарум)