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    Джанлука Фработта - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Джанлука
    Фамилия Фработта
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:3 Верона (Верона)
    14.05.2022 73' -90' Верона (Верона) 0:1 Торино (Турин)
    08.05.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Милан (Милан)
    30.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Верона (Верона)
    23.04.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    18.04.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Верона (Верона)
    04.04.2022 90' -90' Верона (Верона) 1:0 Дженоа (Генуя)
    06.03.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Верона (Верона)
    27.02.2022 Был в запасе Верона (Верона) 3:1 Венеция (Венеция)
    27.08.2021 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Интер (Милан)
    21.08.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:3 Сассуоло (Сассуоло)
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