Джанлука Фработта - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Фработта
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 1,60
млн
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Фработта
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:3
|Верона (Верона)
|14.05.2022
|73' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Милан (Милан)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Верона (Верона)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Верона (Верона)
|04.04.2022
|90' -90'
|Верона (Верона)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Верона (Верона)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Интер (Милан)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)