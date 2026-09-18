Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Чемпионшип 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020