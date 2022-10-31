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    Эмануэл Вигнато - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Эмануэл
    Фамилия Вигнато
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 8 0 1 1 0
    Эмполи 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 87' -90' Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    25.02.2023 77' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Наполи (Неаполь)
    19.02.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    11.02.2023 85' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    90'
    04.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    27.01.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    12.11.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 74' -90' Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    06.11.2022 46' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    64' 77'
    31.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    23.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    08.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 61' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    17.09.2022 79' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    11.09.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.09.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    01.09.2022 1' -46' Болонья (Болонья) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    27.08.2022 1' -62' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 64' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    14.08.2022 87' -90' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
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