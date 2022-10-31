Эмануэл Вигнато - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Эмануэл
|Фамилия
|Вигнато
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 2000 (22 года)
|Имя
|Эмануэл
|Фамилия
|Вигнато
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|8
|0
|1
|1
|0
|Эмполи
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|87' -90'
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|25.02.2023
|77' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.02.2023
|85' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|90'
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|27.01.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|74' -90'
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|06.11.2022
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|64' 77'
|31.10.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|61' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|17.09.2022
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.09.2022
|1' -46'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2022
|1' -62'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|64' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|14.08.2022
|87' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)