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Испания. Сегунда
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Эрик Курбело
Статистика
€ 400 тыс
Эрик Курбело - статистика
Спортинг
14 января 1994 (32)
#23 | Защитник
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Гранада
1 : 2
30.05.2026
Спортинг
73' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 1
24.05.2026
Альмерия
85' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Малага
2 : 1
09.05.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Спортинг
1 : 2
03.05.2026
Сеута
46' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Кордоба
3 : 2
26.04.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Спортинг
3 : 0
19.04.2026
Кадис
81' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Бургос
1 : 0
11.04.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Спортинг
1 : 0
06.04.2026
Реал Сосьедад Б
82' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Расинг
3 : 1
01.04.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Спортинг
1 : 1
28.03.2026
Депортиво
90' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.03.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Спортинг
4 : 1
15.03.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
ФК Андорра
1 : 0
08.03.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Спортинг
0 : 0
02.03.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Спортинг
2 : 2
22.02.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Эйбар
1 : 0
01.02.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Спортинг
3 : 0
24.01.2026
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Леонеса
2 : 4
17.01.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Кадис
3 : 2
09.01.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Спортинг
1 : 3
04.01.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Леганес
0 : 1
20.12.2025
Спортинг
1' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 18 тур
Спортинг
1 : 0
13.12.2025
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
06.12.2025
Спортинг
1' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 16 тур
Спортинг
1 : 1
28.11.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Уэска
2 : 0
23.11.2025
Спортинг
1' - 88'
49'
Испания. Сегунда, 14 тур
Спортинг
1 : 1
16.11.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Мирандес
2 : 1
07.11.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Спортинг
0 : 0
02.11.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
1 : 0
26.10.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
19.10.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Спортинг
2 : 1
12.10.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Депортиво
1 : 0
06.09.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Спортинг
1 : 0
29.08.2025
Леонеса
Был в запасе
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