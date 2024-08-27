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Англия. Вторая лига
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Бэрроу
Том Баркуйзен
Статистика
€ 150 тыс
Том Баркуйзен - статистика
Бэрроу
4 июля 1993 (33), Блэкпул
#29 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Англия | ЮАР
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бэрроу
0 : 0
27.08.2024
Дерби Каунти
1' - 46'
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Дерби Каунти
2 : 1
13.08.2024
Честерфилд
1' - 60'
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