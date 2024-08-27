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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бэрроу - Дерби Каунти
Бэрроу - Дерби Каунти: обзор матча 27 августа 2024
Бэрроу
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Дерби Каунти
Пенальти не реализован!
К. Форсит
Пенальти не реализован!
K. Spence
Пенальти не реализован!
K. Jackson
ГОЛ!
D. Worrall
3:2
ГОЛ!
Д. Браун
2:2
ГОЛ!
R. Gotts
2:1
ГОЛ!
Н. Мендес-Лэйнг
1:1
ГОЛ!
Б. Джексон
1:0
Пенальти не реализован!
Д. Коллинс
Замена
D. Worrall
️️️️
K. Kouyate
86'
Замена
A. Dallas
️️️️
S. Foley
86'
Замена
R. Gotts
️️️️
D. Campbell
78'
72'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Уорд
70'
Желтая карточка
Н. Мендес-Лэйнг
Замена
K. Spence
️️️️
D. Telford
66'
Замена
E. Acquah
️️️️
Д. Гарнер
66'
61'
Замена
Д. Браун
️️️️
Л. Томпсон
46'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Т. Чирева
46'
Замена
Д. Озо
️️️️
К. Гаудмейн
46'
Замена
K. Jackson
️️️️
Т. Баркуйзен
13'
Желтая карточка
Т. Чирева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
17
Katia Kouyate
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Дерби Каунти
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
(К)
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
9
Andrew Dallas
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
37
Sean Etoluku
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
39
Даджон Браун
ЦФ
2-2-1-5
7
Джексон
12
42
16
11
Ньюби
6
19
Гарнер
19
16
29
3-1-5-1
1
Виделль Зеттерстрем
35
Нельсон
15
Брэдли
3
Форсит
16
Томпсон
23
Уорд
24
Гаудмейн
38
Адамс
29
Баркуйзен
23
Чирева
17
Коллинс
16
22
22
16
19
8
8
19
16
9
9
16
17
27
27
17
19
Гарнер
33
33
19
Гарнер
23
Уорд
24
Ньямб
24
Ньямб
23
Уорд
24
Гаудмейн
4
Озо
4
Озо
24
Гаудмейн
23
Чирева
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
23
Чирева
29
Баркуйзен
19
19
29
Баркуйзен
16
Томпсон
39
Браун
39
Браун
16
Томпсон
Остались в запасе
Бэрроу
Дерби Каунти
23
Wyll Stanway
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
37
Sean Etoluku
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
31
Джош Викерс
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
37
Sean Etoluku
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Бэрроу - Дерби Каунти
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
352
406
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
0 : 0
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Stockbridge, England
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1
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