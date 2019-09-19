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    Мервиль Бокади - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Мервиль
    Фамилия Бокади
    Команда Мазембе
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 мая 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2019 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Витория Гимараеш (Гимараеш)
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