Мервиль Бокади - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Мервиль
|Фамилия
|Бокади
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Мервиль
|Фамилия
|Бокади
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2019
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Витория Гимараеш (Гимараеш)