Джонатан Болинжи - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Болинжи
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Болинжи
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Антверпен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Антверпен (Антверпен)
|08.08.2019
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|1:0
|Виктория (Пльзень)