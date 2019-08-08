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    Джонатан Болинжи - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Джонатан
    Фамилия Болинжи
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Антверпен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Антверпен (Антверпен)
    08.08.2019 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 1:0 Виктория (Пльзень)
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