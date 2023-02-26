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    Тинэйдж Хадебе - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Тинэйдж
    Фамилия Хадебе
    Команда Хьюстон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Хьюстон США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 90' Цинциннати 2:1 Хьюстон США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хьюстон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    26.02.2023 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
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