Тинэйдж Хадебе - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Тинэйдж
|Фамилия
|Хадебе
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Тинэйдж
|Фамилия
|Хадебе
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0
|Хьюстон
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Цинциннати
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.02.2023
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)