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    Кудакваше Махачи - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Кудакваше
    Фамилия Махачи
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 165
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зимбабве 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2022 1' -88' Зимбабве 2:1 Гвинея
    43' 85'
    14.01.2022 Был в запасе Малави 2:1 Зимбабве
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