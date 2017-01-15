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    Мэттью Русике - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Мэттью
    Фамилия Русике
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июня 1990 (32 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зимбабве 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2017 Был в запасе Зимбабве 2:4 Тунис
    15.01.2017 12' -90' Алжир 2:2 Зимбабве
    38'
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