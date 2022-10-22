Исмаэль Беннасер - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Беннасер
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Беннасер
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 66'
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|20
|1
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -66'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|24.01.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|26'
|14.01.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|86'
|08.01.2023
|1' -74'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|62'
|04.01.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Милан (Милан)
|13.11.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|08.11.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|1' -46'
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|21' 40'
|30.10.2022
|70' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|22.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|16.10.2022
|60' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|08.10.2022
|1' -84'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|01.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|90'
|18.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|10.09.2022
|71' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|1' -61'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|68'
|13.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)