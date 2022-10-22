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    Исмаэль Беннасер - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Исмаэль
    Фамилия Беннасер
    Команда Милан
    Состав Основной
    Родной город Арль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 40,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 66' Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 20 1 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -66' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Милан (Милан)
    24.01.2023 1' -90' Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    26'
    14.01.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    86'
    08.01.2023 1' -74' Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    62'
    04.01.2023 1' -90' Салернитана (Салернитана) 1:2 Милан (Милан)
    13.11.2022 1' -90' Милан (Милан) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    08.11.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Милан (Милан)
    05.11.2022 1' -46' Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    21' 40'
    30.10.2022 70' -90' Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    22.10.2022 1' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    16.10.2022 60' -90' Верона (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    08.10.2022 1' -84' Милан (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    01.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    90'
    18.09.2022 1' -90' Милан (Милан) 1:2 Наполи (Неаполь)
    10.09.2022 71' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    03.09.2022 1' -90' Милан (Милан) 3:2 Интер (Милан)
    30.08.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 1' -61' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Милан (Милан)
    68'
    13.08.2022 1' -90' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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