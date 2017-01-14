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    Мерлен Танджигора - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мерлен
    Фамилия Танджигора
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 апреля 1990 (32 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2017 1' -67' Габон 1:1 Буркина-Фасо
    14.01.2017 1' -84' Габон 1:1 Гвинея-Бисау
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