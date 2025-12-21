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Италия. Серия B
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Эмполи
Пьетро Пеллегри
Статистика
€ 500 тыс
Пьетро Пеллегри - статистика
Эмполи
17 марта 2001 (25), Дженоа
#9 | Нападающий
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
12
3
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 17 тур
Мантова
0 : 1
21.12.2025
Эмполи
1' - 37'
36'
Италия. Серия В, 16 тур
Юве Стабиа
2 : 0
13.12.2025
Эмполи
57' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Эмполи
1 : 3
07.12.2025
Палермо
46' - 90'
63'
61'
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
5 : 0
29.11.2025
Бари
63' - 90'
89'
66, 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Авеллино
0 : 3
22.11.2025
Эмполи
70' - 90'
90'
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
1 : 0
08.11.2025
Катанцаро
72' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
01.11.2025
Эмполи
1' - 60'
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
1 : 1
28.10.2025
Сампдория
1' - 66'
Италия. Серия В, 9 тур
Модена
2 : 1
24.10.2025
Эмполи
57' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
1 : 1
19.10.2025
Венеция
55' - 90'
60'
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 2
05.10.2025
Эмполи
65' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Эмполи
1 : 1
01.10.2025
Монца
77' - 90'
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