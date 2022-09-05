Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пьетро Пеллегри - статистика

    #64 | Нападающий
    Имя Пьетро
    Фамилия Пеллегри
    Команда Торино
    Состав Основной
    Родной город Дженоа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 марта 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 Был в запасе Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11