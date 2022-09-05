Пьетро Пеллегри - статистика
#64 | Нападающий
|Имя
|Пьетро
|Фамилия
|Пеллегри
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дженоа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Пьетро
|Фамилия
|Пеллегри
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дженоа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|11
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|06.11.2022
|1' -4'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|30.10.2022
|1' -73'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|71'
|23.10.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|69'
|15.10.2022
|70' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.10.2022
|67' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|80'
|17.09.2022
|58' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.09.2022
|90' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.09.2022
|1' -81'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|01.09.2022
|67' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Торино (Турин)
|77'
|27.08.2022
|85' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|20.08.2022
|72' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)