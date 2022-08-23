Матия Шаркич - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Шаркич
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гримсби
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Шаркич
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гримсби
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.12.2022
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|09.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)