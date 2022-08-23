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    Матия Шаркич - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Матия
    Фамилия Шаркич
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Родной город Гримсби
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 июля 1997 (25 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
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