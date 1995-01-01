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Матия Шаркич
Главные новости
Спецпроект
👶🏼 Пиняев или Захарян – кто успел забить в РПЛ больше?
29 июля
23:35
Орлов назвал лучшего игрока РПЛ
1
22:55
Стогниенко на фоне расставания Ямаля с девушкой вспомнил свои отношения в 17 лет
3
22:33
Жена Смолова заявила, что быть супругой футболиста непросто: «Все не так, как вы себе представляете»
7
22:23
«Спартак» в июне отказался возвращать Глушенкова – известна причина
6
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Все новости
29 июля
23:21
Рианчо ответил, в течение скольких лет «Спартак» станет чемпионом
2
23:09
Девушка Томпсона продолжает жить с ним в Оренбурге – в отпуске игрок проводил время с пятью проститутками
4
21:55
Реакция «Локомотива» на новость об обмене Пиняева на Соболева
2
21:15
Радимов рассказал, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов
19
20:48
Фото
Горячие фото русской модели, вскружившей голову самому талантливому футболисту мира
20:23
Глушаков – Соболеву: «Не надо пудрить голову «Спартаку»
12
20:16
Федотов призвал сильно наказать Казарцева за «клоунаду» в матче «Химки» – «Спартак»
13
19:57
Жена Смолова недовольна жизнью в Краснодаре: «Я устала, много жалуюсь Федору»
28
19:37
Фото
«Арсенал» купил защитника сборной Италии за 45 миллионов
3
19:30
«Спартак» может обменять Соболева на Пиняева
31
19:22
Аршавин: «Возможно, Глушенков – самый яркий россиянин, которого покупал «Зенит»
3
19:13
Фото
«Зенит» будет играть с лого «КАМАЗа» на груди
22
19:07
«Краснодар» определился с ценой на Сперцяна
10
19:00
Без контракта, но с высочайшей трансферной ценой – топ-5 самых дорогих свободных агентов мира
2
18:30
«Я чуть не расплакалась»: девушка Сафонова посетила 1-й домашний матч «Краснодара» после ухода Матвея
8
18:17
Садыгов заявил, что «Химки» проиграли «Спартаку» из жалости
40
18:09
Фото
«Оренбург» взял в аренду защитника «Галатасарая»
1
18:00
Видео
Радимов назвал лучшего игрока 2-го тура РПЛ
6
17:51
Вендел оценил свою связку с Глушенковым
1
17:38
Фото
17-летнего Ямаля заподозрили в новых отношениях – его предполагаемая девушка из России
17
17:17
Орлов заявил о способности «Спартака» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство
7
17:11
«Краснодар» продлил контракт с Кайо
3
16:50
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
19
16:37
Ларин назвал сильнейшего россиянина в РПЛ
4
16:27
Фото
Пиняев с девушкой посетил матч Второй лиги
4
16:05
Вера: «Личка станет чемпионом с «Динамо»
7
15:57
Только один клуб АПЛ не сделал ни одной покупки летом
15:50
Фото
«Ахмат» вернул в команду бразильского полузащитника спустя три года
1
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Матия Шаркич
Новости
Матия Шаркич - новости
Вратарь
Имя
Матия
Фамилия
Шаркич
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Гримсби
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
23 июля 1997 (27 лет)
Рост
192
Статистика
Новости
15 июня
11:22
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
1
Россия
Казахстан
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