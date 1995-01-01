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    Матия Шаркич - новости

    Вратарь
    Имя Матия
    Фамилия Шаркич
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Гримсби
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 июля 1997 (27 лет)
    Рост 192
    Россия
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